メ～テレ（名古屋テレビ） リニアの開業に向けて整備が進む、名古屋駅前の東側広場。未来の姿が徐々に見えてきました。 たくさんの車が絶え間なく乗り入れ、鉄道の乗り換えも複雑だと言われる名古屋駅。 名古屋市は、リニアの開業で多くの人が訪れることを見据えた整備について、名駅東側広場の「完成予想図」を初めて公表しました。 駅の中央コンコースから、2022年に撤去された円すい状の巨大モニュメント