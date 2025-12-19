パスポートの申請手数料が最大で7000円安くなるかもしれません。韓国などの海外と比較的近く、旅行しやすい福岡県民の反応は。 日本旅行業協会によりますと、日本のパスポート所持率は17.8パーセントです。主要7か国の中で最も低い数字となっています。■街の人「パスポートは持っていないです。」「期限が切れています。」「持っていないです。よく外国に行くのであればいいけれど、行かないのに1万60