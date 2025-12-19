12月も下旬になりますが明日20日(土)の中国地方は、日本海側では20℃以上と季節外れの暖かさとなる見込みです。一方、翌21日(日)の午後は冷たい空気に入れ替わり、気温変化が大きいでしょう。更に、週明けの22日(月)はこの時季らしい寒さとなる見込みです。寒暖差で体調を崩さないよう、体調管理にお気をつけください。20日(土)変わりやすい天気と季節外れの暖かさ20日(土)は高気圧が東の海上へ離れ、日本海にのびる前線に向かって