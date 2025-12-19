明日20日(土)から明後日21日(日)にかけて、北海道付近を低気圧や前線を含む気圧の谷が通過する見込みです。低気圧や前線に向かって南から暖かい空気が流れ込み、雪ではなく雨が降りそうです。道内各地で最高気温が11月上旬〜中旬並みと季節外れの暖かさとなるでしょう。雪が多く積もっている地域を中心に雪解けが急速に進むため、融雪による低い土地への浸水や道路の冠水、土砂災害や河川の増水、傾斜地でのなだれなどに注意して下