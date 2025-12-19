１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４．０８ポイント（０．３６％）高の３８９０．４５ポイントと３日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国経済対策の期待感が持続しているほか、「国家隊」と呼ばれる政府系ファンドなどが相場を支えるとの見方も買い安心感につながっている。また、米国で追加利下げの観測が強まっていることもプラス。米中金利差を背景に、中国本土でも緩和余地が広