佐賀市の陸上自衛隊佐賀駐屯地で自衛官の職務を妨害したとして、佐賀南署は19日、公務執行妨害の疑いで氏名や年齢、職業不詳の女を現行犯逮捕した。駐屯地建設や輸送機オスプレイ配備に反対する市民団体によると、抗議活動に参加していた。逮捕容疑は19日午前9時40分ごろ、駐屯地正門前付近で、敷地に侵入しないよう警告していた自衛官の持っていた樹脂製の棒を押し、職務を妨害した疑い。署によると、自衛官が110番した。