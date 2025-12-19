昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は19日、安全保障政策を担当する官邸筋の核兵器保有発言について「被爆者の存在を無視し、核戦争を容認するもので、絶対に許すことはできない」とする浜住治郎事務局長（79）の抗議談話を発表した。談話では、原爆が絶滅だけを目的とした「狂気の兵器」だと指摘。「核兵器の保有と使用を前提とする核抑止論ではなく、核兵器を一発たりとも持ってはいけないと