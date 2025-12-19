日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１９日、来年５月３１日に国立競技場で、男子日本代表の強化試合「キリンチャレンジカップ２０２６」を開催することを発表した。対戦相手は未定。６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会直前に国内での機運を高め、優勝を目指す決戦の地へ乗り込む。都内で会見を開いたサッカー日本代表の森保監督（５７）は「日本代表は来年Ｗ杯に向けて、キリンのみなさまと、そして支えてくださるパートナー企業の