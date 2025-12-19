安全保障を担当する官邸関係者が「核保有すべき」という趣旨の発言をしたことに関して木原官房長官は、「コメントは差し控える」と述べました。木原官房長官：個別の報道の逐一についてコメントすることは差し控えさせていただく。政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持をしている。18日、安全保障を担当する官邸関係者が記者団に対し、「日本は核を保有すべきだ」という趣旨の発言をしました。木原長官は会見で「非核三