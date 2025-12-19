ヤクルトは19日、ホセ・キハダ投手の獲得を発表した。背番号は『11』に決定。キハダは球団公式ホームページを通じて「来シーズン、スワローズでプレーをする機会をいただき、とても嬉しく思っています。私の目標はチームの優勝に貢献することです。スワローズファンの皆さまにお会いできることを楽しみにしています」とコメント。キハダはメジャー通算142試合に登板、4勝14敗、防御率4.59。エンゼルスでプレーした今季は2試