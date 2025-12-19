Image: delonghi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。現在、デロンギのセラミックファンヒーターがお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 De'Longhi (デロンギ) ファンヒーター カプスーラデスク HFX