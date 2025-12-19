年の瀬を迎え、正月用のしめ飾りの製作が福岡県宮若市の「グリーンハート安田花(か)卉(き)」で大詰めを迎えている。19日は従業員が、稲わらで編んだしめ飾りに、ダイダイやウラジロなどの縁起物を飾り付ける作業に追われていた。