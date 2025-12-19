木原官房長官はきょう、裏金問題に関わった佐藤官房副長官の起用によって国会運営を混乱させたとして、野党の参院幹部のもとを訪れ、謝罪しました。裏金問題に関わった佐藤参院議員の官房副長官への起用をめぐっては、野党側は選挙で有権者の信任を得ていないなどとして反発しています。こうしたことから、佐藤氏は参議院の議院運営委員会の理事会などに出席できず、国会に関する副長官としての業務の一部を果たせない状況となって