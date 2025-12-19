歌手の氷川きよし（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ショーパンに透け感のあるタイツを合わせたコーデで美脚を披露した。「撮影終了」と書き出した氷川。「11時間笑いの絶えない時間。みんなありがとう。チーム女子最高よ！LOVE愛絆。たずさわるみんな長時間お疲れ様でございました！」と11時間に渡る撮影が終わり、スタッフらへの感謝の思いをつづった。そして、撮影のオフショットも公開。ショーパンに透