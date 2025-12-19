日本学生野球協会は１９日、都内で審査室会議を行い、高校の処分１５件を決定した。今春センバツに出場したエナジックスポーツ（沖縄）の監督（７０）は、暴言と体罰（危険行為）、報告義務違反をしたとして、１１月１３日から謹慎１年の処分を決めた。同校は「ノーサイン野球」を掲げ、今春センバツでは県勢最速の創部４年目で甲子園初出場。初勝利を挙げている。