平塚競輪場で１２月３０日に開催される「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２４」の共同記者会見が１９日、都内で行われた。近畿４車は脇本雄太（３６＝福井）と寺崎浩平（３１＝福井）の福井勢と、古性優作（３４＝大阪）と南修二（４４＝大阪）の大阪勢がどうするのかに注目が集まっていた。脇本が１０月前橋にアップ中の落車でケガをしていることもあり「自分の状態もあり、まだはっきりとは言えない。ＧＰ前日までに答えを出し