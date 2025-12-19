大相撲の冬巡業が１９日、神奈川・小田原市で行われた。東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は今年の漢字一字に「跳」をあげた。その理由を「番付を跳ね上がることが出来た」と明かした。今年は初場所を幕下で迎えると、４勝３敗で勝ち越し、新十両を決めた。十両で２場所連続優勝し、名古屋場所で新入幕を果たすといきなり敢闘賞と技能賞を受賞した。九州場所では金星を挙げ「９０点をつけても良いかな。金星も三賞も取れた。あ