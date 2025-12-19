鹿児島県霧島市の小学校のプールで、子どもたちがニジマス釣りを楽しみました。 霧島市の万膳小学校のプールで開かれたニジマス釣り大会。地域を盛り上げ、食育の場にもしようと、PTAが50年以上前から毎年続けています。 先月、およそ2000匹の稚魚をプールに入れ、子どもたちが育ててきたもので、一時、酸欠で死んでしまうトラブルもありましたが、新たに魚を入れてイベントに間に合わせました。 この日は、