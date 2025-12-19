岸井ゆきのさんインタビュー『まっすぐ相手に怒りをぶつけるサチが、うらやましいです』俳優古川雄大さんふるかわ ゆうた／1987年、長野県生まれ。2007年俳優デビュー。ミュージカル作品でも活躍し、「エリザベート」「モーツァルト！」「昭和元禄落語心中」などに出演。25年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺」、ドラマ「終幕のロンド―もう二度と､会えないあなたに―」でも話題に。幅広いジャンルで才能を発揮している