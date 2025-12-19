神戸空港（神戸市中央区）が来年2月、開港20周年を迎えるのを前に、神戸空港利用推進協議会（神戸市など）と同港を運営する関西エアポート神戸は、記念のロゴマークを決めるネット上での投票を募っている。誰でも参加でき、候補に挙げた6つのロゴデザインの中から1つ選んで投票する。期限は12月31日まで。神戸空港（神戸市中央区）神戸空港は2006年にオープンした、神戸の空の玄関口。今年4月には第2ターミナルができ、国際チ