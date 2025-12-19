技術を提供、 今後の拡張余地も大きく 「東日本・西日本製鉄所に次ぐ、第3の一貫製鉄所をインドにつくる」─こう話すのは、JFEスチール副社長の小川博之氏。 12月3日、JFEスチール（広瀬政之社長）は提携相手であるインド鉄鋼大手・JSWスチールと合弁で、インドで一貫製鉄所の運営に乗り出すことを発表した。出資比率は50％、出資額は約2700億円。 出資対象会社は、JSWの子会社である「Bhushan P