マスク資料 香川県教育委員会は19日、インフルエンザの集団感染により、県内の小中学校6施設で学年・学級閉鎖を実施または予定しています。 地域別では、高松市が3施設、丸亀市が2施設、三豊市が1施設です。香川県はインフルエンザ流行警報を発令しています。