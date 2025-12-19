陸上自衛隊小倉駐屯地に所属する19歳の自衛官の男が、コカインや覚醒剤を所持したとして逮捕されました。「クラブ帰りに拾った」と話しているということです。 麻薬取締法違反と覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、北九州市小倉南区の陸上自衛隊小倉駐屯地に所属する19歳の自衛官の男です。警察によりますと、11月1日深夜、福岡市博多区の那の津大橋でパトカーを見て顔をこわばらせた自衛官の男らを警察官が発見し