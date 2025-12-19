１９日の東京株式市場で日経平均株価は反発。前日の米株高が好感されたほか、日銀の利上げ発表後に円安に振れたことで、日経平均株価は一時上昇幅を拡大する場面があった。 大引けの日経平均株価は前日比５０５円７１銭高の４万９５０７円２１銭。プライム市場の売買高概算は２７億４６６８万株。売買代金概算は６兆６４９９億円となった。値上がり銘柄数は１１６１と全体の約７２％、値下がり銘柄数は３８５、変わらずは６