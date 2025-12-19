メインシナリオ…ボリンジャーバンド＋１σと＋２σに沿って上昇を続けている。陽線引けする日が多く、バンドウォークを続けながら、上昇基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、9.500円の節目となる。ここ抜けてくると、2015年8月7日の高値9.873、2015年7月29日の高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.231、12月11日の