メインシナリオ・・・レンジ放れに注目、上値は157円突破が焦点。11月21日以降、12月16日を除いて終値では155-156円台が続いている。目先、レンジ放れに注目したい。買いが先行すれば、節目の157.00がポイントになる。157.00を突破すれば、買い意欲が高鳴り、11月20日の高値157.89や節目の158.00が意識される。158円台に乗せるようなら、1月14日の高値158.20や1月10日付けた年初来高値158.87が意識される。 サブシナリオ・・