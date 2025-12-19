2025年シーズンは、日本ハム・新庄剛志監督の“代名詞”にもなった2ランスクイズが5月13日のオリックス戦、8月5日の西武戦と相次いで成功し、昨年同様、“新庄マジックさく裂”と話題を呼んだ。奇策はそれなりに成算があっても、裏目に出るケースが多いのも事実。奇策に笑った人、泣いた人を振り返ってみたい。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）日本シリー