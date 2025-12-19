「そばに置いておきたかった」。女はそう供述しているというが、あまりに残虐かつ場当たり的な犯行で理解しがたい。なぜ女は「孤立出産」に踏み切り、産まれてくる尊い命を救おうとしなかったのかーー。＊＊＊【写真】風俗店に勤務する小原麗容疑者（22）従業員共用の冷蔵室の中で発見警視庁は12月18日、死体遺棄と死体損壊の疑いで風俗店従業員の小原麗容疑者（22）を逮捕した。事件が発覚したのは今月6日。東京都錦糸町の