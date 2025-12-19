風俗店に勤務する女性が望まない妊娠に悩まされるケースは少なくないという。錦糸町の派遣型風俗店の冷蔵庫から赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、12月18日、店に勤務する女が死体遺棄と死体損壊の疑いで逮捕された。6年前にも、風俗店に勤務中に妊娠した女子大生が公共のトイレ内で「孤立出産」し、その後殺害して公園に埋める事件が起きていた。殺人と死体遺棄容疑の罪に問われた女の裁判ルポを再録する。（2021年9月25日に配