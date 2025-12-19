１７日、写真展に出品された夏暁宇（か・ぎょうう）氏の「夕映えの世紀鐘」。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津12月19日】中国天津市東麗区の商業複合施設、万達広場で17日、市内の空撮写真を集めた「鳥瞰天津写真展」が開幕した。26日まで無料公開される。会場では計100点を展示。空から見下ろす視点で「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間における経済の質の高い発展や都市建設、環境保護、文化・観光、農業・農村