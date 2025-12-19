©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、安くてうまいホルモンが看板の店を取材しました。 やって来たのは大阪市西成区。午前8時過ぎ、まだ多くの店がシャッターを閉めている時間にもかかわらず、通り沿いに熱気を放つ一角があります。「ホルモン」と大きく書かれた看板が目印のこちらは、創業40年の「マルフク」。早朝というの