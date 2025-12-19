「こども誰でも通園制度」を検討する有識者会議＝19日午前、東京都千代田区こども家庭庁は19日、親の就労に関係なく3歳未満の子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を巡り、サービスを提供する施設側に支払う単価（公定価格）を決めた。0歳児は1人につき1時間当たり1700円、1〜2歳児は1400円。2026年4月から全国の自治体で始まる。物価高や保育士不足の現状を踏まえ、25年度に先行して制度に取り組む施設側への対価より300