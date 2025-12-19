セ、パ両リーグは19日、来年のオープン戦日程を発表した。2月21日に沖縄県で行われる4試合でスタートし、3月22日まで計101試合が組まれた。開幕となる2月21日は楽天―ロッテ（金武、13時〜）、中日―阪神（北谷、14時〜）、DeNA―広島（宜野湾、13時〜）、巨人―ヤクルト（那覇、13時〜）の4試合。同時にロッテ・サブロー監督、DeNA・相川監督、ヤクルト・池山監督にとっての初陣となる。今季、5年ぶりの日本一に輝いたソフ