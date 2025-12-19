官邸関係者が「核保有すべき」という趣旨の発言をしたことに対し、日本被団協の田中重光代表委員は「やっぱり憤りですね。私たちの努力を全く無視する。水を差して」と反発しています。日本被団協・田中重光代表委員：いい方面じゃなくて悪い方面に流れていっている。その空気が恐ろしいですね。核をもったから日本が安全なのか。かえって核を持ったことで危険にさらされる。また長崎市は、オフレコの発言についてのコメントはでき