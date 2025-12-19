ナインティナイン岡村隆史（55）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。食道がんと喉頭がんで今年4月から芸能活動を休止して闘病中のお笑いコンビ、とんねるず石橋貴明（64）と食事に行ったと明かした。石橋は待ち合わせ時間の午後6時半よりも先に到着しており、注文もせずに1人で待っていたという。岡村が「元気そうで何よりです」と語り