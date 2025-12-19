日本サッカー協会(JFA)は19日に都内で記者会見を行い、日本代表や“ロス五輪世代”U-21日本代表、日本女子代表(なでしこジャパン)など各カテゴリーの2026年スケジュールを発表した。来年6月に開幕する北中米ワールドカップ出場を決めた日本代表は、同年3月に最後の活動でイングランド遠征を実施。31日にはウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦することが発表されている。北中米W杯は6月11日に開幕し、決勝は7月19