日本サッカー協会(JFA)は19日、来年5月31日に国立競技場でキリンチャレンジカップを行うことが決まったと発表した。北中米W杯を目前に控えるなか、国内での壮行試合となる。日本代表は来年3月31日、イングランド・ウェンブリーでイングランド代表との国際親善試合を実施。26〜28日ごろにも欧州でテストマッチを行うとみられ、来年の3試合目がこの壮行試合になりそうだ。あわせて北中米W杯後の試合日程も発表され、9月24日キ