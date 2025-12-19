スパークス・グループが無限責任組合員をつとめる日本モノづくり未来投資事業有限責任組合傘下のＡＲＴＳ－４（東京都港区）がこの日の取引終了後、澤藤電機の完全子会社化を目的にＴＯＢを実施すると発表した。 完全子会社化によりスパークスの投資先ネットワーク及び知見を最大限に活用することで沢藤電の企業価値向上を図るのが狙い。ＴＯＢ価格は１３０３円で、買い付け予定数は３００万