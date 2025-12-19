乃木坂46の公式TikTokが更新され、池田瑛紗がレゼに扮したコスプレ姿でダンスする動画が披露された。 【動画】本気のコスプレで”レゼダンス”を踊る乃木坂46の池田瑛紗 ■池田瑛紗「レゼダンスができて嬉しいですぜひ、見てください」 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するヒロイン、レゼ。雨宿りの最中に主人公・デンジと運命な出会いを果たすミステリアスな少女、レゼ。カフェ「二道」でアルバイトをしている