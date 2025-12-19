¢£¥é¥Ã¥¯¤«¤éÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉþ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¯»Ñ¤â ¡ÚÆ°²è¡ÛJUNON¤ÈSOTA¤Î¡Ö³¹Åô¡×¥³¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡¿6¿Í¤Ç¤Î¡Ö³¹Åô¡×¥À¥ó¥¹①～② BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆJUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤ÈSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»îÃå¼¼É÷¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤ò¤á¤¯¤êÅÐ¾ì¡£¤·¤Ê