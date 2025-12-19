日経平均株価 始値49387.71 高値49766.96 安値49257.15 大引け49507.21(前日比 +505.71 、 +1.03％ ) 売買高27億4668万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆6499億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は505円高と反発、ハイテク株中心に買い先行に ２．前日の米国では11月CPIが予想下回りNYダウなど