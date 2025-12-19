西松屋チェーン [東証Ｐ] が12月19日大引け後(16:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期非連結比1.9％減の107億円となり、通期計画の140億円に対する進捗率は5年平均の89.4％を下回る76.7％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比91.0％増の32.5億円に拡大する計算に