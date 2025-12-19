大谷翔平選手の愛犬・デコピンを題材にした絵本『デコピンのとくべつないちにち』がポプラ社より2026年2月に発売されることが19日発表されました。この絵本は大谷選手がマイケル・ブランク氏と共同で著作。開幕戦の始球式を任されたデコピンが、始球式に使う“ラッキーボール”を野球場に届けるために奮闘する物語となっています。なお、この大谷選手とデコピンは絵本による収益を全て慈善団体に寄付する意向を示しており、ポプラ