厚生労働省が19日発表した2025年の高齢者の雇用状況調査によると、70歳まで働ける企業の割合は前年の31.9％から2.9ポイント増の34.8％だった。人手不足が続く中で、企業が積極的に継続雇用制度を導入したことが後押しとなった。25年6月1日時点の状況を調査した。従業員が21人以上いる23万7739社の回答を集計した。21年施行の改正高年齢者雇用安定法で、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となった。確保策として最も