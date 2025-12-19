厚生労働省は19日、民間企業で働く障害者は6月1日時点で前年比4.0％増の70万4610人だったとの調査結果を発表した。22年連続で過去最多を更新。法律で定めている雇用割合（法定雇用率）2.5％を達成した企業は46.0％にとどまり前年と同率だった。障害者雇用促進法は、社会参加を促すため、従業員40人以上の民間企業、国と自治体に一定割合以上の障害者を雇うよう義務付けている。厚労省は、重度障害者を2人分、短時間労働者を0.5