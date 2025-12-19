沖縄県は19日、宮古空港（同県宮古島市）の滑走路周辺の立ち入り制限区域で、米国製と英国製の計3発の不発弾が見つかったと発表した。太平洋戦争中に投下されたとみられる。2発は陸上自衛隊が回収。残り1発は爆発の恐れはなく、17日に確認された1発とともに、陸自の不発弾処理隊が今後撤去する。航空機の運航に影響はない。今回の3発は、長さ55センチと45センチの米国製2発と、長さ115センチの英国製1発で、いずれも地中から見