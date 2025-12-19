19日、ベトナム北部ラオカイ省ラオカイで開かれた式典に出席するブイ・タイン・ソン副首相（右）と中国の何イ駐ベトナム大使（共同）【ラオカイ共同】ベトナム政府は19日、中国国境から首都ハノイを経て北部の港湾都市ハイフォンまでを結ぶ鉄道（約400キロ）の起工式を北部ラオカイ省ラオカイで開いた。旅客と貨物両方の列車が走り、将来的には中国側の雲南省まで接続する計画。中国の何イ駐ベトナム大使は「両国指導者が重要視