大阪府河内長野市の盛松寺で行われた「ゆずみそ」づくり＝19日午後弘法大師空海が伝授したとされる「ゆずみそ」づくりが19日、大阪府河内長野市の盛松寺であった。江戸時代から続く冬の風物詩になっている。本堂に集まった信徒らは、ユズの上部を切り取って果肉をくりぬき、まな板の上でゼリー状になるまで果肉を包丁でたたいた。堂内はユズの香りでいっぱいに。みそと混ぜ、ユズの皮の器に戻して完成させた。200個を21日午前1