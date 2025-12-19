俳優松村雄基（62）が19日、東京・中央区の松竹稽古場で、舞台「わが歌ブギウギ−笠置シヅ子物語−」公開舞台稽古＆取材会に出席した。同作は昭和初期に活躍した歌手笠置シヅ子の波瀾（はらん）万丈人生を描いた作品。令和では初上演となる。昭和の大作曲家服部良一を演じる。座長を務めるキムラ緑子（64）を「頭の先から声が出ているし、常に動いていて、引っ張られている」とし、「笠置さんが憑依（ひょうい）して引っ張らている