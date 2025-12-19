スイスのモルテラッチ氷河にできた氷の洞窟＝10月/Lander Van Tricht（CNN）700年の歴史を持つスイス東部のピツォル氷河が消失した際、数百人の人々が別れを告げるために集まった。2019年にスイスで行われた「葬儀」は厳粛なものだった。参列者は黒い服をまとい、花が供えられ、司祭が追悼の辞を述べた。ピツォルはかつて氷河だったが、人為的な気候変動によって、氷の塊にまで縮小してしまったのだ。消失した氷河はピツォルが初め